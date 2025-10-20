Insiste Torres Sánchez en legislación sobre "castración química"

Es importante "entrarle" a la legislación de la "castración química" como sanción a personas violadoras, pues es una tendencia en diversas regiones del mundo, dijo J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Refirió lo anterior al ser cuestionado sobre que, en los últimos dos años, solo el 19 por ciento de las carpetas de investigación por violación radicadas en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) de San Luis Potosí, concluyó en sentencia.

El funcionario estatal declaró que existen grupos proteccionistas de Derechos Humanos opositores a dicha medida sancionadora, sin embargo, de eso se trata "de debatir las ideas".

En entrevista, Torres Sánchez manifestó que es importante que el Congreso del Estado discuta y analice la iniciativa, en favor de la población potosina.

"Es importante entrarle. Ya en otros países del mundo, ya en otras regiones se ha seguido presentando. Existe esta tendencia de la castración química que mencionas", comentó.

El 19 de abril del 2023, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) acompañado por el Partido del Trabajo (PT), presentó la iniciativa para castigar con castración química a quienes cometan el delito de violación, sin embargo, no utilizó tal concepto, sino que lo definió como "tratamiento médico consiste en la aplicación de fármacos con el propósito de reducir el (sic) libido".