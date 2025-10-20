Derrama económica de la F1 en CDMX crecerá 16%

La derrama económica que hay en torno al Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 (F1) será 16.47% mayor a lo visto en el 2024, de acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

La asistencia de los fans a dicho evento a realizarse, el 24 al 26 de octubre de 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, así como por los gastos que implicará la llegada de extranjeros a la CDMX y por los nacionales que acudirán a restaurantes y bares a ver el evento significará ventas por 20 mil 872 millones de pesos.

Estos cálculos de aumento de la derrama se dan a pesar de que el piloto mexicano Sergio Pérez no correrá en este Gran Premio de la Ciudad de México como si lo hizo en eventos anteriores.

La Canaco CDMX estimó que las unidades más beneficiadas serán hoteles y demás negocios de hospedaje para los cuales se anticipa una derrama económica de 344 millones 882 mil pesos, al esperarse una ocupación hotelera de 90% en los alrededores del Autódromo y del 72.5% en el resto de la capital del país.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Adicionalmente, la venta de boletos se prevé en 7 mil 914 millones de pesos; a eso se le suman 4 mil 247 millones de pesos de servicios turísticos y 8 mil 384 millones de pesos por cobertura mediática.

Sin olvidar que habrá beneficios para agencias de viajes, centros comerciales, tiendas de souvenirs, tiendas de conveniencia, restaurantes, entre otros.

La Canaco CDMX afirmó que "estos eventos mueven multitudes y unen a fanáticos para disfrutar la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1 de las escuderías más importantes a nivel internacional. Una vez más, la Ciudad de México estará en los reflectores de todo el mundo".