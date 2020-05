Inspeccionarán compras por la contingencia

Este fin de mes será revisado todo el sistema de compras para uso de la totalidad de las dependencias del gobierno estatal, relacionadas con la compra de insumos justificados para atención a la pandemia de coronavirus Covid-19, anunció Juan Manuel Pérez Herrera, presidente del Consejo Ciudadano de Transparencia.

Las revisiones incluyen un proceso para encontrar compras que pudieran no corresponder a una emergencia para el caso de las licitaciones, o cotejar que esas adquisiciones se encuentren en orden.

Explicó que por ahora no han encontrado sobre precios en ningún producto de las licitaciones del gobierno del estado, pero si algunas pocas adquisiciones relacionadas con motivos de urgencia y a su vez vinculados a la pandemia de coronavirus.

Dijo entender que las compras son necesarias, pero ello no es sinónimo de que no deban verificar el precio comercial en busca de que los precios no sean inflados.

"Si se rebasó la cantidad de productos por emergencia se entiende porque en un proceso de licitación los plazos suelen ser muy largos y afectaría las medidas de emergencia".

Informó que, por ejemplo, no es lo mismo que un gobierno compre medicamentos para atender las medidas de emergencia por contagio del coronavirus, que adquirir carne de animal exótico para dar a la gente. Esta última compra si representaría una irregularidad.

Recordó que las compras de emergencia para casos donde se requiera con urgencia incluyen medicamentos, instrumental médico, equipamiento de protección o cualesquiera otros que son importantes para el desarrollo de las tareas de atención a las personas que resultan contagiadas del virus.