Instalan biblioteca con libros rescatados rumbo a la Presa San José

En San Luis Potosí, un proyecto poco convencional busca que los libros no terminen en la basura: la llamada "Biblioteca de la Basura" ya opera como un punto de intercambio, lectura y donación en el camino a la Presa de San José.

El espacio, ubicado frente a "Casa Colorada", permite a cualquier persona llevarse un libro, leer en el lugar o dejar ejemplares en buen estado, bajo una lógica simple: si te llevas uno, dejas otro.

La iniciativa surge como una alternativa para reaprovechar libros y fomentar la lectura, en un entorno donde también se busca generar conciencia sobre el manejo de residuos.

El sitio abre de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, y está dirigido tanto a habitantes de la ciudad como a visitantes que buscan una opción distinta cerca de la presa.

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