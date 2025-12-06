Intensifica SSPC acciones contra menores en motocicletas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que ha intensificado las acciones preventivas y sancionatorias ante el incremento de menores de edad que utilizan motocicletas sin autorización, exponiéndose ellos mismos y a terceros a situaciones de riesgo.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que la motocicleta se ha convertido en un vehículo de uso familiar en varias colonias, lo que ha derivado en prácticas peligrosas. Entre ellas, mencionó una modalidad en la que “el papá va manejando, los dos menores viajan en medio y la mamá se coloca al final”, una configuración que incumple la normatividad vial y aumenta la vulnerabilidad de los ocupantes.

Villa Gutiérrez señaló que otro comportamiento recurrente ocurre cuando los padres regresan de trabajar, dejan la motocicleta en casa y los adolescentes la utilizan para “hacer piruetas” o como un juego, sin contar con habilidades ni permisos para conducir. Estas conductas, dijo, han sido detectadas principalmente gracias a las alertas emitidas por los comités vecinales de seguridad, cuya participación ha sido clave para la intervención oportuna de la Policía Vial.

El funcionario precisó que en estos casos se han aplicado sanciones conforme al Reglamento de Tránsito, de manera “contundente”, ya que los menores no solo se exponen a accidentes, sino que pueden provocar siniestros que afecten a terceras personas.

Finalmente, reiteró que la instrucción central de la SSPC es reforzar la prevención, mantener la vigilancia en las colonias y continuar trabajando con la ciudadanía para evitar que esta práctica se normalice y ponga en riesgo a más familias.