Detienen a una pareja de ladrones de motocicletas

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y a una mujer, señalados como objetivos prioritarios por presunto robo de motocicletas y relacionados con robo a transeúntes.

La intervención ocurrió en la comunidad Enrique Estrada, donde ubicaron un total de cinco vehículos, tres con reporte de robo, y dos desvalijados sin comprobar su propiedad, esto derivado de atender un reporte ciudadano.

Los agentes municipales se presentaron en la calle Tancuayalab, en la localidad mencionada, donde un ciudadano relató que fue despojado de su vehículo y el chip que traía le señaló el lugar donde se encontraba, por lo que solicitó el apoyo de la autoridad.

Los oficiales municipales tocaron en el domicilio, del cual salió un individuo, quien luego de ser entrevistado se identificó como Óscar “N”, de 27 años, quien fue reconocido plenamente por la parte afectada.

Además, se ubicó el automotor mencionado, por lo que se apegaron al debido protocolo de actuación y consultaron su estatus legal, el cual mostró que la moto marca MB, de color negro, contaba con reporte de robo, pidiendo el reportante proceder legalmente en su contra.

Los policías también ubicaron en el lugar cuatro motocicletas, las cuales intentó resguardar una mujer que salió del mismo inmueble y quien, luego de ser interceptada por agentes femeninas, dijo llamarse América “N”, de 25 años.

Los vehículos presentaban huellas de desvalijamiento, y de inmediato se consultó su estatus legal, obteniendo que las motos DM 200 de color negro y verde y Yamaha color gris, contaban con reporte de robo vigente, mientras que las de marca Itálika FT125 de color rojo y Kurazay roja mostraban huellas de desvalijamiento y no se comprobó su propiedad.

Ambos también fueron consultados en Plataforma México, siendo reconocidos como objetivos prioritarios generadores de incidencia, relacionados a diversos hechos de robo de vehículo.

A los dos se les informó que serían detenidos por presunto robo de motocicleta, y posteriormente, junto con los objetos constitutivos de delito, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado donde seguirán con el debido proceso.