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Interapas niega contaminación y atribuye agua turbia a falla en pozo

Organismo asegura que sedimentos causaron la turbiedad tras falla en Mezquital III.

Por Rolando Morales

Abril 03, 2026 01:56 p.m.
A
Interapas niega contaminación y atribuye agua turbia a falla en pozo

Luego de diversas denuncias ciudadanas por supuesta contaminación del agua en las colonias Juan Pablo y Buenos Aires, el organismo operador Interapas descartó riesgos sanitarios y aclaró que la turbiedad reportada se debe a la presencia de tierra y sedimentos en la red.

De acuerdo con el organismo, personal del Laboratorio de Calidad del Agua realizó muestreos en viviendas ubicadas en calles como Valle Dorado, Valle del Sur y San Víctor, así como en el pozo que abastece la zona. Los resultados confirmaron que el agua no contiene agentes contaminantes y es apta para consumo humano.

Interapas explicó que la coloración irregular del agua pudo originarse tras una falla reciente en el pozo Mezquital III, situación que provocó variaciones en el flujo del sistema hidráulico y el arrastre de acumulaciones dentro de las tuberías.

Revisan calidad del agua

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Ante ello, se puso en marcha un operativo de purga en la red, con el objetivo de desalojar el agua con sedimentos y restablecer la claridad del suministro en los domicilios afectados.

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El organismo reiteró que mantiene un monitoreo constante de la calidad del agua en la ciudad y pidió a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

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