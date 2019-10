Interapas repara fuga pero deja hoyancos

Vecinos de la calle Fray José de Gauna del fraccionamiento Ricardo B. Anaya, están molestos por cuatro hoyancos de diferentes dimensiones que hay en el costado norte de la citada arteria, los cuales fueron originados por personal de Interapas que acudió a reparar una fuga de agua potable.

Al realizar un recorrido por el lugar, se observaron diferentes agujeros, y se pudo percibir cómo caían los automóviles en los orificios, hecho que generaba mucha molestia entre los conductores.

Horacio quien atravesaba por la zona, manifestó que es una irresponsabilidad que se dejen los hoyos al descubierto sin tapar, pues esto podría provocar accidentes. "No es posible que no reparen los hoyos en esta zona, nosotros transitamos comúnmente por aquí y no podemos hacerlo libremente, por que nos tenemos que cuidar de los baches, necesitamos que reparen esta vialidad cuanto antes, mínimo que la dejen como estaba antes", señaló.

Paloma quien también transitaba por el lugar, afirmó "esta es solo una calle, pero hay muchas más en estas condiciones, necesitamos que atiendan nuestras quejas porque los que se ven perjudicados son nuestros automóviles".

Los ciudadanos solicitaron a las autoridades dar celeridad a la reparación de vialidades.