Interapas reparte agua con pipas por falla en Pozo

El organismo operador Interapas informó que mantiene activo un operativo de distribución de agua potable en colonias ubicadas en la zona de influencia del pozo Mezquital III, mientras concluyen los trabajos de rehabilitación de esta fuente de abastecimiento.

Zonas afectadas y recorrido de pipas

Este miércoles por la mañana inició el suministro mediante pipas en las colonias Juan Pablo y Buenos Aires, con recorridos en calles como Privada San Marcos, San Fabián, San José y Valle del Sur. De acuerdo con el organismo, la entrega continuará durante el día para atender a las distintas secciones.

Desde el martes también se realizaron recorridos en la colonia Rural Atlas, en vialidades como Urano, Valle Seco y Saturno; en Rosedal, en calles como Rosa Roja, Rosa Amarilla y Rosa de Castilla; así como en la colonia Jacarandas.

Interapas indicó que el operativo sigue activo e invitó a las y los usuarios a comunicarse a la línea ACUATEL para reportar falta de agua y consultar información en sus canales oficiales.