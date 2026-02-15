Interapas reporta 93 desazolves en una semana
El organismo señala intervenciones en colonias y zonas de riesgo.
Interapas informó que realizó 93 trabajos de limpieza y desazolve en la red sanitaria de la zona metropolitana durante la última semana, incluidos 33 puntos considerados estratégicos por alta afluencia o por registrar fugas y taponamientos con posible riesgo sanitario.
Entre los sitios señalados por el organismo están Heráclito en Progreso; Tomás Vargas e Hidalgo, en el Centro Histórico; Torre Eiffel en Villas de las Torres; Santa Cecilia en San Ángel; Purísima en Tlaxcala; Ontañón y Luis Donaldo Colosio, en la zona del mercado San Luis 400; Benigno Arriaga y Zapata, en Tequis; y Tehuacán y Lourdes, en San Leonel, entre otros.
El organismo reiteró el llamado a no arrojar basura, grasas ni toallas húmedas al drenaje y puso a disposición el número de Acuatel 444 123 6400 para reportes.
