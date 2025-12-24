Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

El Interapas informó que reforzó las verificaciones de calidad del agua en los tanques de almacenamiento que reciben suministro del sistema El Realito, con el objetivo, dijeron, de garantizar que el líquido distribuido a la población cumpla con la normatividad sanitaria vigente durante la temporada navideña.

El organismo operador informó que, a través de su Laboratorio de Calidad del Agua, se realizaron muestreos y análisis antes de que el agua sea inyectada a la red de distribución, a fin de verificar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, que regula la calidad del agua para uso y consumo humano.

Estas acciones forman parte del protocolo permanente de monitoreo que Interapas aplica al agua proveniente de El Realito, con el propósito de asegurar que el suministro llegue en condiciones seguras y adecuadas a los hogares de la zona metropolitana.

Durante los recorridos, personal técnico especializado tomó muestras del agua almacenada para realizar análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, mediante los cuales se confirma que los parámetros se encuentren dentro de los límites permisibles establecidos por la norma.

El organismo destacó que estas verificaciones cobran especial relevancia durante las fiestas decembrinas, periodo en el que aumenta la demanda de agua en los hogares, por lo que se busca garantizar que las colonias abastecidas por El Realito reciban agua potable en condiciones óptimas de calidad y seguridad.