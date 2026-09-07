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Interviene la UGCH mercados de la capital

Locatarios han expresado su inconformidad por el estado de estos espacios

Por Samuel Moreno

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Interviene la UGCH mercados de la capital
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      La Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH) prepara un programa de intervención para mejorar la imagen y condiciones de los mercados municipales, luego de que algunos locatarios han expresado inconformidades por el estado de estos espacios, informó su titular, Jesús Becerra Rodríguez.

      El funcionario señaló que las quejas no representan a la totalidad de los comerciantes y atribuyó parte de las inconformidades a la falta de información sobre los trabajos que ya se han realizado. No obstante, reconoció que será necesario reforzar la comunicación con los locatarios para que conozcan las acciones de mantenimiento.

      Como parte de las intervenciones, explicó que el exterior del mercado La Merced fue pintado en su totalidad y se adquirió un hidroneumático de mayor capacidad para mejorar el servicio de los sanitarios. En el mercado Hidalgo, agregó, se sustituyeron luxómetros que se encontraban fuera de funcionamiento, se realizaron trabajos en los baños y se avanza en la reposición de luminarias interiores.

      Becerra Rodríguez indicó que, por instrucción del alcalde Enrique Galindo Ceballos, también se trabaja en un proyecto para pintar los mercados municipales. La Merced ya comenzó con estos trabajos, mientras que en los mercados Hidalgo y República se realiza la medición y presupuestación para definir el alcance de las intervenciones.

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      Precisó que la selección de colores deberá realizarse en conjunto con los locatarios, pero también tendrá que ajustarse a la gama autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), debido a que los mercados se encuentran dentro del perímetro del Centro Histórico. Adelantó que buscará ampliar la difusión de las acciones para evitar que persista la percepción de falta 

      de mantenimiento.

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