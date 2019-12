Inundan el Centro con billetes falsos

Delincuentes aprovechan la temporada navideña para distribuir cantidades descomunales de billetes falsos. Tan solo este fin de semana, a un solo negocio llegaron 4 billetes de 500 pesos, uno de doscientos y uno de mil pesos, pero los policías apostados en la calle ni siquiera fueron capaces de actuar como primeros respondientes, informó el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Armando Reyes Sías.

Explicó que los comerciantes se preguntan qué está pasando con las autoridades que estando presentes no actúan, porque hay mucho estafador con los billetes falsos "y en verdad no veo yo que se haga algo inclusive hasta los policías dicen que no es delito dar un billete falso".

Dijo que la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño exige a las autoridades que hagan la lucha por detener a las personas que están distribuyendo los billetes falsos.

Lamentó que los policías del Centro Histórico se nieguen a atender a las víctimas de estafadores, pues los comercios chicos sufren el daño de un "asalto" si alguien les llega con un billete de mil pesos falso.