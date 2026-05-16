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Invaden banquetas de Valentín Amador y avenida Los Pinos

Comerciantes de diversos giros obstruyen con sus mercancías el paso peatonal

Por Flor Martínez

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
A
Invaden banquetas de Valentín Amador y avenida Los Pinos

Negocios como vulcanizadoras, depósitos de cerveza y tiendas comerciales, invaden banquetas y parte del arroyo vehicular en avenidas principales como Valentín Amador y De los Pinos, denunciaron vecinos y automovilistas de este sector.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, en ambas vialidades existe una alta concentración de comercios y un flujo constante de vehículos durante gran parte del día; sin embargo, algunos establecimientos colocan mercancía, estructuras y diversos objetos fuera de sus locales, reduciendo el espacio destinado a la circulación.

Los inconformes señalaron que hay negocios que exceden el área permitida, situación que provoca embotellamientos en horas pico, ya que en algunos tramos únicamente puede avanzar un vehículo debido a la reducción de carriles.

Además, advirtieron que materiales como neumáticos, cajas de cartón y otros artículos obstruyen en ocasiones la visibilidad de los conductores, lo que representa un riesgo para quienes transitan por la zona, pero también para los transeúntes que intentan cruzar de un lado a otro.

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Ante esta situación, solicitaron a las autoridades viales reforzar la supervisión y poner orden en ambas  avenidas, donde además también se realizan apartados de estacionamiento.

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