Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) inició una investigación tras la denuncia presentada por una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La denuncia señala al regidor Jorge Alberto Zavala López por supuestamente exigirle el 5% de su salario para poder trabajar en la administración municipal.

Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE, explicó que se ha ordenado una revisión exhaustiva sobre los procesos de contratación que realiza el Ayuntamiento, así como sobre las percepciones y contrataciones vinculadas al Cabildo. "Estamos analizando si hay casos de ´aviadores´ o personas que aparecen en nómina sin acudir a laborar", comentó.

El auditor aclaró que, aunque el regidor está señalado en la denuncia, la facultad para contratar personal recae exclusivamente en el Presidente Municipal, quien tiene la potestad legal para hacer contrataciones y despidos dentro del Ayuntamiento. Por ello, el IFSE amplía la investigación para detectar posibles irregularidades o desvío de recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, Lecourtois López señaló que están en contacto con la persona denunciante para recabar más información que facilite la investigación. También mencionó que estas prácticas no solo son administrativas, sino que podrían constituir delitos, ya que se trataría de extorsión al condicionar la contratación a un pago.

Finalmente, hizo un llamado a todas las dependencias que reciben recursos públicos para evitar este tipo de conductas, las cuales -dijo- más allá de ser inmorales, representan un serio riesgo legal para quienes las cometen.

"Al final de cuentas hay un tema de extorsión aquí, porque están contratando a alguien bajo una condición de que te tiene que dar dinero, y ese es un tema sin duda no nada más inmoral y de responsabilidad administrativa, sino una conducta delictiva", concluyó.