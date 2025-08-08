logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino

Fue presentada por una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 08, 2025 02:13 p.m.
A
Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) inició una investigación tras la denuncia presentada por una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

La denuncia señala al regidor Jorge Alberto Zavala López por supuestamente exigirle el 5% de su salario para poder trabajar en la administración municipal.

Rodrigo Lecourtois López, titular del IFSE, explicó que se ha ordenado una revisión exhaustiva sobre los procesos de contratación que realiza el Ayuntamiento, así como sobre las percepciones y contrataciones vinculadas al Cabildo. "Estamos analizando si hay casos de ´aviadores´ o personas que aparecen en nómina sin acudir a laborar", comentó.

El auditor aclaró que, aunque el regidor está señalado en la denuncia, la facultad para contratar personal recae exclusivamente en el Presidente Municipal, quien tiene la potestad legal para hacer contrataciones y despidos dentro del Ayuntamiento. Por ello, el IFSE amplía la investigación para detectar posibles irregularidades o desvío de recursos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, Lecourtois López señaló que están en contacto con la persona denunciante para recabar más información que facilite la investigación. También mencionó que estas prácticas no solo son administrativas, sino que podrían constituir delitos, ya que se trataría de extorsión al condicionar la contratación a un pago.

Finalmente, hizo un llamado a todas las dependencias que reciben recursos públicos para evitar este tipo de conductas, las cuales -dijo- más allá de ser inmorales, representan un serio riesgo legal para quienes las cometen.

"Al final de cuentas hay un tema de extorsión aquí, porque están contratando a alguien bajo una condición de que te tiene que dar dinero, y ese es un tema sin duda no nada más inmoral y de responsabilidad administrativa, sino una conducta delictiva", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se abre nuevo socavón en la Progreso
Se abre nuevo socavón en la Progreso

Se abre nuevo socavón en la Progreso

SLP

Redacción

El pavimento colapsó a causa de los daños en el drenaje en la avenida Curie

Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino
Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino

Investiga IFSE denuncias contra regidor capitalino

SLP

Ana Paula Vázquez

Fue presentada por una extrabajadora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico

Detenidos por narcos alegan reclutamiento forzado: SSPC
Detenidos por narcos alegan reclutamiento forzado: SSPC

Detenidos por "narcos" alegan reclutamiento forzado: SSPC

SLP

Rubén Pacheco

En algunos casos hay una estrategia para evadir la responsabilidad penal

Destapan caso de presunto cártel inmobiliario en SLP
Destapan caso de presunto cártel inmobiliario en SLP

Destapan caso de presunto "cártel inmobiliario" en SLP

SLP

Martín Rodríguez

Ya derivó en órdenes de aprehensión contra dos presuntos involucrados