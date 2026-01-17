Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) realizó actividades para visibilizar la participación de mujeres en áreas de ciencia, tecnología e innovación en San Luis Potosí.

Co ello, la investigadora Sandra Luz Rodríguez Reyna, integrante de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, compartió su trayectoria profesional en el desarrollo de nuevos materiales, procesos de manufactura mediante impresión 3D y la formación de estudiantes de ingeniería.

Rodríguez Reyna expuso los retos que enfrentó al desarrollarse en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres y explicó que su trabajo la llevó a obtener una patente, así como a consolidar proyectos de investigación con instituciones nacionales e internacionales.

La investigadora subrayó la importancia de generar referentes femeninos en áreas científicas y tecnológicas, así como de fortalecer la resiliencia entre mujeres interesadas en incorporarse a estos campos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí