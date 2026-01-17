logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PRENDAS RETRO

Fotogalería

PRENDAS RETRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP

Destacan trabajo femenino en impresión 3D y desarrollo de materiales

Por Redacción

Enero 17, 2026 05:03 p.m.
A
Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP

El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (Copocyt) realizó actividades para visibilizar la participación de mujeres en áreas de ciencia, tecnología e innovación en San Luis Potosí.

Co ello, la investigadora Sandra Luz Rodríguez Reyna, integrante de la Red Potosina de Mujeres por la Ciencia, compartió su trayectoria profesional en el desarrollo de nuevos materiales, procesos de manufactura mediante impresión 3D y la formación de estudiantes de ingeniería.

Rodríguez Reyna expuso los retos que enfrentó al desarrollarse en un ámbito tradicionalmente dominado por hombres y explicó que su trabajo la llevó a obtener una patente, así como a consolidar proyectos de investigación con instituciones nacionales e internacionales.

La investigadora subrayó la importancia de generar referentes femeninos en áreas científicas y tecnológicas, así como de fortalecer la resiliencia entre mujeres interesadas en incorporarse a estos campos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP
Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP

Investigadora expone retos de mujeres en la ciencia en SLP

SLP

Redacción

Destacan trabajo femenino en impresión 3D y desarrollo de materiales

Refuerzan a Comisión de Búsqueda con personal y equipo
Refuerzan a Comisión de Búsqueda con personal y equipo

Refuerzan a Comisión de Búsqueda con personal y equipo

SLP

Redacción

Gobierno estatal responde a señalamientos por carencias operativas.

Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas
Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas

Listo, nuevo reglamento vial que prioriza a peatones y ciclistas

SLP

Rolando Morales

La SSPC informó que se encuentra en proceso de revisión para su eventual aprobación en el Cabildo capitalino

Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones
Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones

Llaman a movilizaciones y amparos contra tarifa de camiones

SLP

Rolando Morales

El incremento a 13.50 pesos supera los límites que dicta la legislación, dice colectivo