Investigan la muerte de canes en Soledad

La Dirección de Ecología del municipio de Soledad investiga un presunto caso de envenenamiento masivo de perrosocurrido en el fraccionamiento La Cofradía, informó Yasmín Luna Barrios, titular del área.

De acuerdo con el reporte recibido, varios canes fueron encontrados muertos en la zona, lo que movilizó a inspectores para realizar las primeras indagatorias.

Durante la inspección, el personal de la dependencia entrevistó a la encargada de la mesa directiva de la privada, quien indicó que una persona estaría introduciendo perros ajenos al fraccionamiento, algunos presuntamente ya enfermos antes de ingresar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me comentan que hay por ahí una persona que mete perros que no son propios, que tienen dueño, al parecer ya venían enfermos y ahí fue donde murieron", señaló.

Como parte del proceso, varias personas han sido citadas a declarar en la oficina de la dependencia para esclarecer los hechos e identificar a posibles responsables.

"Esperamos que de ahí podamos desprender al presunto responsable o responsables, o bien saber qué es lo que está pasando con este tema", apuntó.

Luna Barrios recordó que el maltrato animal está penado por la Ley de Protección Animal y que, en caso de comprobarse el envenenamiento, el delito podría alcanzar penas de 7 a 15 años de cárcel.

"Sí es un delito grave en el cual estarían incurriendo, pero necesitamos tener las pruebas necesarias para hacer la denuncia correspondiente", subrayó.

Finalmente, dijo que se tiene programada una reunión con la Junta de Mejoras de la privada para obtener más información que permita avanzar con la investigación.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción