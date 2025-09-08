Investigan malversación de recursos en planteles de Cobach

El director general del Colegio de Bachilleres (Cobach) en San Luis Potosí, Ricardo Daniel Centeno Trejo, declaró que continúan abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante la administración pasada.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de un plantel donde se sospechó de un desfalco cercano al millón de pesos.

Refirió que la malversación ocurrió en el plantel 26, cuya infraestructura educativa no fue concluida.

"Este es un caso de un edificio que no se había concluido. Se sospechaba de un desfalco, pero ahí está la infraestructura física existente. Sin embargo, se hacían malos trámites; estamos hablando de más de 900 mil pesos, cercano al millón".

Además de este, dijo que se dio otro caso en un plantel que derivó en una sanción administrativa y el despido de un administrativo, debido a que estaba extrayendo recursos provenientes de las inscripciones de los alumnos hacia su cuenta personal.

Agregó que en lo que va de su administración se han detectado alrededor de cuatro casos en distintos planteles, lo que representa una proporción mínima si se toma en cuenta que el subsistema cuenta con 71 colegios y más de 30 mil estudiantes.