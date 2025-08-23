Investigará FGE a los funcionarios del Rich

Familiares de una víctima del antro Rich pedirían a la embajada de Francia intervenir, para que se solicite la investigación profunda a servidores públicos involucrados en todo lo que gira alrededor del accidente del 7 de junio de 2024, por lo que se refiere a un joven de origen francés que sufrió las consecuencias de por vida a raíz del accidente por el que aún se le somete a cirugías.

Padres de varias víctimas se entrevistaron con la fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, para exigir el avance de la investigación a servidores públicos. La audiencia intermedia para los tres detenidos que operaban el antro, se desarrolla el 30 de octubre.

Por las víctimas acudieron cuatro representantes de los jóvenes tanto fallecidos como lesionados, y el personal de la Fiscalía General comentó el seguimiento de la carpeta de investigación.

Sin embargo ellos buscaron desahogar el caso de la responsabilidad de los funcionarios involucrados en el caso, a petición de parte por medio de un documento entregado por parte de las

víctimas.

El Ministerio Público desahogó la primera parte de la investigación comenzando con funcionarios municipales y ya inició el trabajo de investigación con probables funcionarios estatales relacionados con la investigación.

Los padres de las víctimas comentaron que se trata de un caso empantanado en la propia Fiscalía General, y dijeron creer que hay indicaciones desde el Palacio de Gobierno para mantener frenada la investigación.

También explicaron que se habló de la manera sesgada e irresponsable con la que actuó la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con todos los afectados por la tragedia, y ya solicitaron por parte de Fiscalía, el expediente a la Contraloría General del Estado.

Por lo que se refiere a uno de los casos, el del joven de origen francés, se estableció que habría una petición para que Francia intervenga a través de su gobierno, con el fin de trabajar por medio de la embajada en la petición del desahogo de la investigación incluyendo las omisiones de funcionarios públicos. El tratamiento diplomático será solicitado luego de que la petición de avance de la investigación a servidores públicos, no ha avanzado como se esperaba, por lo que se refiere a los funcionarios estatales.

En este transcurso, hace tres semanas fue operada una de las víctimas, un joven de 23 años lesionado a consecuencia de la caída del 7 de junio de 2024.

En todo el proceso, la fiscal Manuela García Cázares permanece un rato y luego se disculpó bajo el argumento de que tenía un imprevisto con una reunión.