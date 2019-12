Irresponsable adelantar tiempos políticos: TTC

El ex gobernador del Estado Teófilo Torres Corzo, sostuvo que no es momento de pensar en candidatos, ni precandidatos, pues falta mucho tiempo para el 2021, y por lo tanto, no existe ningún sustento para adelantar los tiempos, porque hoy sólo son especulaciones que además le hacen daño a San Luis Potosí.

En entrevista, advirtió que es prematuro e irresponsable adelantar los tiempos políticos, pues ello estaría generando un riesgo de confrontación y divisiones entre los grupos. Además, consideró que en estos momentos existen temas más importantes que requieren de la unidad de todos los sectores para enfrentar cualquier adversidad que se pueda presentar el próximo año ante el riesgo de sufrir recortes en los programas o el presupuesto de San Luis Potosí.

El ex mandatario potosino, dijo que en su momento, ya se vivirán los tiempos de las decisiones de cada partido político para elegir a sus candidatas o candidatos. No obstante, consideró que a dos años de las elecciones que habrán de vivirse en San Luis Potosí, los partidos están en tiempo de preparar a sus nuevos cuadros para que les permitan presentarse ante la sociedad como una nueva oferta política y sobre todo como una alternativa para recobrar la confianza de los ciudadanos.

Torres Corzo, expuso que los jóvenes están obligados a participar, porque no son parte del futuro, sino que forman parte del presente que los necesita para fortalecer y generar las condiciones económicas, políticas y sociales que reclama el país.

Consideró que ahora más que nunca, se debe privilegiar el trabajo y la unidad para lograr que San Luis Potosí, se mantenga como una de las entidades más importantes del centro del país y además se puedan generar las condiciones para atraer más inversiones que permitan a su vez, no sólo alcanzar un crecimiento económico, sino generar una mayor distribución de la riqueza y de nuevas oportunidades.