SLP

Jaime Núñez, asume como director interino de Interapas

Esto, tras un acuerdo tomado por la Junta de Gobierno del organismo

Por Redacción

Enero 12, 2026 09:03 p.m.
A
Arturo Jaime Núñez/Foto: Cortesía

Arturo Jaime Núñez/Foto: Cortesía

Arturo Jaime Núñez asumió como encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, tras un acuerdo tomado este día por la Junta de Gobierno del organismo.

En sesión, el órgano colegiado dio vista a la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo al cargo de director general, presentada por motivos personales, y aplicó la normatividad interna para que el director de Administración y Finanzas quedara al frente del despacho.

Durante la misma reunión, fueron aprobados por unanimidad los estados financieros correspondientes al último trimestre de 2025.

A la sesión asistieron los presidentes municipales de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro, así como el titular de la Comisión Estatal del Agua.

Falaz, cobro diferenciado del Interapas

Aunque se aprobó un alza de 3.8% para usuarios domésticos, sólo beneficia al sector popular que paga cuota fija

  

