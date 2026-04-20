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Jóvenes hampones se dedican al robo: SS

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Jóvenes hampones se dedican al robo: SS

En la actualidad, la criminalidad adolescente en San Luis Potosí, se vincula principalmente con la comisión de robo a comercio, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Refirió que derivado de las intervenciones de la Guardia Civil Estatal (GCE), se detienen de manera mensual de dos a tres adolescentes de entre 16 y 17 años de edad, incluso mayores de edad que dicen ser menores.

"Obviamente durante la integración de la carpeta se aclara la edad (...) acompañados con adultos, principalmente (al momento de las detenciones)", complementó.

En entrevista, Juárez Hernández sostuvo que, aunque todavía se remiten infantes al Ministerio Público por cometer ilícitos, al momento no se considera la necesidad de tomar alguna medida especializada para inhibir el fenómeno delictivo entre las niñas, niños y adolescentes.

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Destacó que, si bien se han aprehendido a personas de esta edad relacionadas con el crimen organizado, no se puede establecer que la delincuencia utiliza a infantes para que cometan actos delincuenciales. 

"Así que tengamos un análisis o una estadística donde sobresalga la actuación de adolescentes en cierto tipo de delito o acción delictiva, no lo hemos detectado. De repente nos hemos encontrado con algunos delitos del fuero común, pero también de delincuencia organizada", remató.

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