Jubilados de CFE protestan por recorte a pensiones
Advierten que estos cambios podrían recortar hasta 50% sus ingresos y afectar a miles de extrabajadores en el país
Trabajadores jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se manifestaron en las oficinas centrales de distribución en San Luis Potosí contra la reforma al artículo 127 constitucional, al señalar que la modificación podría reducir hasta en 50 por ciento sus pensiones.
Ignacio Pecina Carrizales informó que la inconformidad se relaciona con la afectación a derechos adquiridos mediante contratos colectivos, prestaciones y documentos avalados por las juntas estatales de conciliación y arbitraje, bajo los cuales se establecieron sus condiciones de retiro. Indicó que la medida también alcanzaría a futuras generaciones al tratarse de una reforma constitucional.
Explicó que, conforme a la propuesta, las percepciones quedarían topadas al equivalente de 50 por ciento del salario del Ejecutivo federal. Señaló que la mayoría de los manifestantes son adultos mayores, varios cercanos a los 80 años, que dependen de ese ingreso para cubrir gastos de atención médica, cirugías y otros servicios.
De acuerdo con los datos difundidos por el movimiento, la reforma impactaría a unas 54 mil personas vinculadas a la CFE, además de jubilados de otros organismos como Luz y Fuerza del Centro (LyFC), las bancas de desarrollo Pinsa y Banobras. En San Luis Potosí participaron alrededor de 55 personas, aunque los inconformes señalaron que existen más afectados que no se han sumado.
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La manifestación se realizó sin bloqueo de instalaciones y formó parte de una jornada simultánea en distintos estados del país. Los jubilados informaron que el 17 de abril realizarán otra concentración a las 10:00 horas en el edificio de Paseo de la Reforma 1764, en la Ciudad de México, con participación de representantes estatales.
Jubilados de CFE rechazan reforma y piden respeto a pensiones
Los jubilados advierten que la reforma afecta derechos adquiridos y podría tener efectos retroactivos.
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