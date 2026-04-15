Hasta 25 bebés por semana son registrados en hospital de Soledad

En promedio, se realizan entre 20 y 25 registros por semana en el módulo de la Oficialía Cuarta del Registro Civil en el Hospital General de Soledad, el cual fue habilitado en esta clínica hace un año.

La titular de la Oficialía Cuarta, María Isabel Navarrete Pérez, informó que este espacio fue habilitado por el Registro Nacional de Población (Renapo); sin embargo, actualmente está a cargo totalmente del Ayuntamiento de Soledad a través de esta oficialía.

Indicó que el objetivo de este módulo es acercar este trámite a los padres de familia, especialmente en casos donde los bebés requieren hospitalización.

Explicó que el módulo opera de manera regular y ha resultado de gran utilidad, ya que permite realizar el registro directamente en el hospital, evitando que los padres tengan que trasladarse a otra oficina y dejar solos a sus hijos recién nacidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es una manera de facilitar el trámite, sobre todo cuando los bebés presentan alguna complicación médica. Así, los padres pueden estar al pendiente de ellos mientras se realiza el registro", señaló.

Detalló que, en promedio, se realizan entre 20 y 25 registros por semana, aunque la cifra puede variar dependiendo de la temporada.

La funcionaria destacó que este servicio también ha beneficiado a parejas extranjeras, quienes han acudido a registrar a sus hijos nacidos en este hospital. Como ejemplo, mencionó el caso reciente de una pareja de origen haitiano, además de las familias que acuden de otros municipios de San Luis Potosí.

En cuanto a los requisitos, indicó que tanto mexicanos como extranjeros deben presentar identificación oficial, actas de nacimiento, comprobante de domicilio, dos testigos y el certificado de nacimiento del bebé.