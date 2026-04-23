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Jubilados exigen claridad en pagos; Gobierno promete reunión con Finanzas

Oficialía Mayor gestiona reunión para definir pagos pendientes

Por Redacción

Abril 23, 2026 11:30 a.m.
A
Jubilados piden certeza en pagos

Jubilados piden certeza en pagos

San Luis Potosí, SLP.- El Gobierno del Estado sostuvo este jueves una reunión con trabajadores jubilados para atender sus demandas relacionadas con pagos pendientes y acordó gestionar un encuentro con la Secretaría de Finanzas para informar sobre avances, procedimientos y tiempos.

De acuerdo con la Oficialía Mayor, encabezada por Noé Lara Enríquez, el encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a las solicitudes de las y los ex trabajadores, quienes señalaron la necesidad de contar con información clara sobre el estado de sus prestaciones.

Durante la reunión, los jubilados expusieron inquietudes sobre adeudos y pidieron certeza respecto a sus derechos, en un contexto donde previamente han manifestado inconformidades por retrasos en pagos.

Como parte de los acuerdos, la Oficialía Mayor informó que buscará que la Secretaría de Finanzas atienda directamente a los inconformes, con el fin de detallar el estatus de los pagos y los plazos para su cumplimiento.

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La dependencia estatal aseguró que dará seguimiento al proceso.

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