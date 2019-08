Jucopo mantiene "en el limbo" a la Unidad de Evaluación y Control, acusa diputada

Hasta el momento, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso mantiene indefinida la conformación final de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), dependiente de la Comisión de Vigilancia, reportó la titular de esta última, Marite Hernández Correa.

La diputada dijo que tanto ella como el titular de la Unidad, Jorge Ovidio Robledo Gómez han girado oficios de petición a la Jucopo para que se realice una reunión inmediata con el fin de completar la estructura de la UEC. Dichos oficios se han marcado con carácter de urgente.

"Yo he platicado con el vicepresidente de la Junta, Rolando Hervert Lara, y con el secretario Mauricio Ramírez Konishi. Ellos me dicen que sí se está platicando del tema, pero hasta ahí", comentó Hernández Correa.

En temas partidistas, se le preguntó a la congresista si considera incongruente que el delegado morenista Gabino Morales Mendoza use una camioneta de lujo para sus traslados, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pregona la austeridad como parte esencial de la cuarta transformación.

Respondió que "yo respeto mucho a mis compañeros (de partido) y lo de la camioneta no me consta, no lo he visto. Si es así en realidad, sí resultaría contradictorio en principio, pero aquí cada uno somos responsables de nuestros actos ante la sociedad y debemos asumir las consecuencias de ello".