Juez federal ordena garantizar desayunos escolares en primarias

Un fallo judicial de un juzgado federal ordenó a las autoridades potosinas garantizar los desayunos escolares en primarias, al menos, por los seis años que dura este nivel básico.

Esto, de acuerdo con la información de la directora de Litigio Estratégico, Mariana Calderón, en el espacio de Aristegui Noticias este lunes.

En la entrevista, explicó que el fallo judicial en favor de los menores de una escuela primaria rural, tuvo su origen en Santa María de Río, donde se les habían negado los desayunos escolares por dos años.

Explicó que el plantel no recibía los alimentos a los que tienen derechos los alumnos de acuerdo con la Constitución federal, por lo que el juez determinó que se estaban violando sus derechos en el marco de los esfuerzos por una educación de calidad.

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El amparo, dijo Mariana Calderón, se extiende a cualquier menor del país y obliga a las autoridades a garantizar este derecho durante los seis años de primaria.