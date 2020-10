Justicia adeuda respuesta a Nava: Álvarez-Icaza

Misiones de lucha por la justicia como la que han abanderado no como oposición, sino como contrapeso, ciudadanos de diversas corrientes de opinión unidas por una misma causa, son las que deben mover a resolver pendientes de la justicia, y Xavier Nava ya ha hecho su parte con denuncias con nombre y apellido, de los delitos y excesos cometidos en la administración municipal anterior de Ricardo Gallardo Juárez, pero es de exigirse y hace falta que la justicia responda, consideró el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Emilio Álvarez-Icaza Longoria.

De esta manera, se refirió al grupo de contrapeso que suscribieron tanto él como Xavier Nava, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del extinto candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio Murrieta; la ex candidata presidencial Cecilia Soto; el gobernador de Chihuahua Javier Corral Jurado, la ex funcionaria federal Xóchitl Gálvez Ruiz, el ex dirigente nacional del PAN Gustavo Madero Muñoz. "Son capítulos, así como ocurre allá en Chihuahua y aquí en San Luis Potosí... y me parece que en todos los casos el pendiente es el tema de la justicia".

Explicó que hace mucha falta que la justicia responda, y sobre todo que los hechos que pueden ser señalados son totalmente comprobables, se les puede demostrar y también hay muestras de ellos en otros municipios del estado.

Cita un ejemplo paralelo al intento de fraude de las luminarias de Panavi, que es similar a casos donde una instalación de luminarias según los anteriores requería un ejercicio de miles de millones de pesos, e incluso en la ciudad de San Luis Potosí había una pretensión similar, pero Xavier Nava demostró que la cantidad de dinero es mucho menor e incluso no genera deudas posteriores como Panavi.