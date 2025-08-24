logo pulso
Buscarán colaborar en investigación forense con Guanajuato

Por Rubén Pacheco

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
Buscarán colaborar en investigación forense con Guanajuato

Con el objetivo de disminuir la incidencia delictiva a corto plazo entre las entidades colindantes, se valorará establecer capacitaciones en materia forense con el Estado de Guanajuato, dijo Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

Refirió que luego del acuerdo firmado con el gobierno guanajuatense, la dependencia estatal buscará promover colaboraciones en áreas especializadas de investigación forense.

Ello, a partir de la estrategia nacional, trabajó contra la extorsión y decreto presidencial para que las policías preventivas puedan coadyuvar en las investigaciones del Ministerio Público, complementó.

“Nos estamos fortaleciendo y capacitando en ese sentido. De hecho, puede ser una de las capacitaciones que podamos compartir con Guanajuato”, estimó el mando policial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, precisó que, a la par de las acciones con Guanajuato, también se colabora con el estado de Nuevo León en la integración de las Bases Operativas Mixtas Interinstitucionales (BOMI).

