A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Prados Tercera Sección, en donde lo interceptaron los delincuentes que le dispararon de corta distancia y enseguida se dieron a la fuga dejándolo sin vida.

El reporte sobre el hecho se dio a las corporaciones de las siete de la mañana de este sábado, en el sentido de que un hombre había sido baleado al encontrarse en la calle Porto Alegre, en la colonia referida.

Enseguida, paramédicos de Villa de Pozos llegaron a prestarle ayuda pero determinaron que había fallecido a causa de los impactos de bala que presentaba en el cuerpo.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que las demás autoridades realizaran las diligencias.

Peritos de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, revisaron en lugar en busca de indicios y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia y ser entregado a los familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación respectiva sobre el asesinato en espera de identificar a los autores y proceder en su contra de acuerdo a la ley.