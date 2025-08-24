logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

Los hampones lo sorprendieron en la calle Porto Alegre y lo acribillaron

Por Redacción

Agosto 24, 2025 03:00 a.m.
A
A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

Un hombre fue ejecutado a balazos en la colonia Prados Tercera Sección, en donde lo interceptaron los delincuentes que le dispararon de corta distancia y enseguida se dieron a la fuga dejándolo sin vida.

El reporte sobre el hecho se dio a las corporaciones de las siete de la mañana de este sábado, en el sentido de que un hombre había sido baleado al encontrarse en la calle Porto Alegre, en la colonia referida.

Enseguida, paramédicos de Villa de Pozos llegaron a prestarle ayuda pero determinaron que había fallecido a causa de los impactos de bala que presentaba en el cuerpo.

Asimismo, elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al sitio como primeros respondientes y procedieron a acordonar el área para que las demás autoridades realizaran las diligencias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Peritos de la Vicefiscalía Científica de la Fiscalía General del Estado, revisaron en lugar en busca de indicios y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue llevado al Servicio Médico Legista para que se le practicara la autopsia y ser entregado a los familiares.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado inició ya la carpeta de investigación respectiva sobre el asesinato en espera de identificar a los autores y proceder en su contra de acuerdo a la ley.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Por violento asalto, ladrón es apresado
Por violento asalto, ladrón es apresado

Por violento asalto, ladrón es apresado

SLP

Redacción

Lo mandan al penal por violencia familiar
Lo mandan al penal por violencia familiar

Lo mandan al penal por violencia familiar

SLP

Redacción

A tiros, ejecutan a un hombre en Prados
A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

A tiros, ejecutan a un hombre en Prados

SLP

Redacción

Los hampones lo sorprendieron en la calle Porto Alegre y lo acribillaron

Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo
Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo

Con dos cuchillos, sorprenden a vándalo

SLP

Redacción