"Justifica" Gallardo la desaparición definitiva del Interapas

La posible desaparición del Organismo Operador del Agua de la Zona Metropolitana (Interapas) no representa un retroceso en la gestión hídrica, sino una oportunidad para corregir vicios estructurales y financieros que se han acumulado durante años, afirmó el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, al fijar postura frente a los señalamientos del Consejo Hídrico Estatal (CHE).

Luego de que el presidente del CHE, Jonathan Abraham Quintero García, advirtiera que la desincorporación del Interapas, podría significar un retroceso para la zona metropolitana, el mandatario estatal sostuvo que cada municipio, debe contar con organismos que realmente funcionen y respondan a las necesidades de la población, y no a esquemas burocráticos ineficientes.

Gallardo Cardona subrayó que el principal problema del Interapas es el exceso de burocracia, por lo que insistió en la necesidad de "ciudadanizar" la gestión del agua. En ese sentido, planteó que el actual organismo debe desaparecer para dar paso a un ente ciudadano que se encargue de administrar el servicio de manera más eficiente y transparente.

El gobernador detalló que el organismo operador recibe anualmente entre 800 y hasta mil millones de pesos, de los cuales alrededor del 80 por ciento se destina al pago de nómina, lo que calificó como insostenible frente a las necesidades reales de infraestructura.

Añadió que, mientras la mayor parte de los recursos se consume en gasto administrativo, cerca del 50 por ciento del agua se pierde debido a tomas en mal estado y fugas en la red, sin que exista capacidad financiera para atender estos problemas de fondo.

Finalmente, Gallardo Cardona reiteró que mantener un modelo burocratizado impide resolver la crisis del agua en la zona metropolitana, por lo que consideró indispensable un cambio de fondo en la estructura del organismo operador, enfocado en la eficiencia, la participación ciudadana y la atención directa a las fallas del sistema.