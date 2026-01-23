Justifica Rocha gasto en alimentos, gasolina y más en Congreso

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, se pronunció sobre los gastos ejercidos por el Poder Legislativo durante los meses de septiembre y octubre de 2025, luego de que la organización civil Ciudadanos Observando difundiera información relacionada con erogaciones en distintos rubros, entre ellos alimentos, vales de gasolina, contratación por honorarios y servicios externos.

De acuerdo con los datos publicados, en septiembre el Congreso del Estado destinó 137 mil 460 pesos a la compra de carpetas de escritorio de piel personalizadas. En ese mismo mes, señalaron que se reportó un gasto de 80 mil 615 pesos en alimentos correspondientes a dos eventos, así como un monto de 4.5 millones de pesos por concepto de personal contratado bajo el esquema de honorarios.

Para octubre, la información describe un gasto de 168 mil 481 pesos en vales de gasolina, a pesar de que cada diputado percibe un sueldo neto mensual de 97 mil pesos, el cual incluye un apoyo adicional de 8 mil pesos destinado a este concepto.

La organización civil indicó además que cada sesión legislativa representa un gasto aproximado de 12 mil pesos en alimentos. Asimismo, se reportó que para el informe legislativo de la diputada del Partido Verde, Patricia Aradillas, realizado en Villa de Pozos, se destinaron 26 mil 622 pesos exclusivamente para alimentos.

Al ser cuestionada sobre estos datos, Rocha Medina afirmó que al interior del Congreso del Estado el manejo del gasto "se está llevando perfectamente bien". Señaló que no existen confusiones en la asignación de recursos entre diputados y que los gastos corresponden a quienes los ejercen.

En relación con los montos destinados a alimentos, indicó que podrían estar vinculados a eventos oficiales y que, en el caso de actividades con mayor asistencia, el gasto puede incrementarse, aunque señaló no poder determinar si los montos señalados son elevados o no.