Juzgado admite demanda por color verde en Himno Nacional

Un juzgado federal admitió a trámite la demanda de amparo promovida por la organización civil 'Cambio de Ruta' en contra de diversas autoridades estatales y municipales por la modificación de la señalización vial en la avenida Himno Nacional, en la capital potosina, en un caso que exhibe la intervención concurrente, y presuntamente irregular, de distintos niveles de gobierno en una misma vialidad.

De acuerdo con el expediente 327/2026-VIII-J, el recurso fue presentado por el representante legal de la asociación, Luis González Lozano, y la demanda señala como responsables tanto a instancias del gobierno estatal como municipal y federal, entre ellas el gobernador del estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), el Ayuntamiento de San Luis Potosí, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Procuraduría Urbana estatal.

Esta amplitud de autoridades responde, de acuerdo con el planteamiento de la organización, a la posible participación directa o indirecta en la ejecución, supervisión o validación de los trabajos realizados sobre la avenida.

El caso se origina en una serie de intervenciones recientes en la avenida Himno Nacional, específicamente en el tramo de Fray José de Arlegui a Coronel Romero. Inicialmente, el Ayuntamiento de San Luis Potosí, a través de su Dirección de Servicios Municipales, informó la rehabilitación de camellones y guarniciones con pintura amarilla, color establecido en la normativa para delimitar restricciones viales. Estas acciones formaban parte de trabajos de mantenimiento urbano y ordenamiento del espacio público.

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Sin embargo, días después, la pintura fue sustituida nuevamente, ahora por color verde, lo que generó cuestionamientos sobre quién ejecutó realmente los trabajos. Habitantes y comerciantes de la zona señalaron que las labores habrían sido realizadas por personal vinculado al gobierno estatal, lo que abre un escenario de posible intervención paralela en infraestructura urbana que corresponde, en principio, a la administración municipal.

En este sentido, la organización Cambio de Ruta argumenta que, más allá de la autoría material de la pintura, las autoridades señaladas tienen responsabilidad en la omisión de garantizar que las intervenciones cumplan con la normativa federal vigente, específicamente la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Dicha norma establece criterios técnicos obligatorios para la señalización en calles y carreteras, incluyendo el uso del color amarillo para delimitar restricciones, mientras que el color verde no está contemplado para este tipo de señalización, por lo que su utilización en los camellones de Himno Nacional podría representar una alteración indebida que impacta en la seguridad vial.

Finalmente, se fijó la audiencia constitucional para el 17 de abril de 2026 a las 11:50 horas. En ella analizará no sólo la legalidad de la modificación en la señalética, sino también el alcance de la actuación de cada autoridad involucrada y la posible vulneración a la normativa federal en materia de seguridad vial y ordenamiento urbano.