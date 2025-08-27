logo pulso
Un lesionado y fuertes daños en accidente vial

Impactaron una camioneta y un automóvil en la avenida Himno Nacional

Por Redacción

Agosto 27, 2025 03:00 a.m.
A
Un lesionado y fuertes daños en accidente vial

Un choque entre dos vehículos en la colonia Burócrata, dejó fuertes daños materiales y una persona lesionada que tuvo que ser llevada a un hospital a recibir atención médica.

El caso ocurrió a las diez y media de la mañana de este martes, en que un automóvil Suzuki de color rojo, circulaba por la avenida 18 de Marzo con dirección al sur.

Cuando arribó a la avenida Himno Nacional, chocó contra un automóvil Nissan Tsuru de color rojo que en esos momentos transitaba por ahí en dirección al Hospital Central, ocasionándose ambas unidades fuertes daños materiales.

Luego del percance al sitio arribaron los paramédicos, quienes prestaron ayuda a los ocupantes de los vehículos, tres tenían lesiones leves y fueron atendidos en el sitio, una mujer sí tenía heridas considerables y se le trasladó a un hospital.

Al sitio arribaron peritos de la Policía Vial Municipal, quienes tomaron conocimiento del accidente y los vehículos fueron enviados a una pensión en tanto los conductores llegan a acuerdo reparatorio. 

