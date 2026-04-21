Juzgado autoriza retiro de 19 árboles en parque de Morales

El Ayuntamiento de San Luis Potosí informó que un juzgado autorizó el retiro de 19 árboles en riesgo ubicados en el Parque "Juan H. Sánchez" de Morales, tras acreditarse que varios de ellos se encuentran secos, ladeados o incluso ya derribados.

El titular de la Dirección de Servicios Municipales, Christian Azuara, explicó que desde semanas y meses atrás se hizo del conocimiento de un juez la condición de estos ejemplares, los cuales, representaban un riesgo para quienes visitan el parque.

Señaló que no se trata únicamente de árboles con daño estructural, sino de algunos que ya colapsaron o presentan inclinaciones considerables, lo que incrementa la posibilidad de incidentes.

Ante esta situación, indicó que el Ayuntamiento solicitó la modificación de la suspensión derivada del amparo vigente en el parque, con el objetivo de obtener autorización para intervenir estos casos específicos. Esta petición fue concedida por la autoridad judicial, lo que permite proceder con el retiro de los 19 árboles identificados.

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"Existe un amparo en el Parque de Morales con el tema de la protección del arbolado, seguiremos trabajando con todas las autoridades de gobierno pero también con las asociaciones civiles...en este amparo se pide una suspensión para poder intervenir 19 árboles", explicó el funcionario municipal.

Azuara añadió que estas acciones responden a la necesidad de proteger la integridad física de la población, especialmente en una temporada caracterizada por lluvias y fuertes vientos, condiciones que pueden agravar el riesgo de caída.

Asimismo, adelantó que el Gobierno Municipal informará a detalle, a través de sus canales oficiales, cuáles son los árboles que serán intervenidos y las acciones que se llevarán a cabo en cada uno.

Por su parte, el director de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, se limitó a señalar que, en coordinación con Servicios Municipales, se implementará un proceso de compensación ambiental para resarcir los servicios ecológicos que brindaban los árboles retirados.