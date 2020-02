La alcaldía, sin plan para establecer un parque ladrillero

No hay terreno adecuado para construir un parque especial para ladrilleras, manifestó el alcalde de la capital, Xavier Nava Palacios quien señaló que de momento no se tiene este proyecto, ya que los establecimientos dedicados a la fabricación de ladrillos, requieren de infraestructura especifica.

"Ellos utilizan mucha agua, necesitan diferentes aspectos, tenemos que ver en donde pueden ser colocadas y nosotros en este momento no tenemos la reserva territorial hacia los puntos en donde se pueda pensar que puedan caber estas ladrilleras", señaló el edil en entrevista.

Nava Palacios explicó que actualmente se han contabilizado 150 ladrilleras en la capital potosina, en las cuales la autoridad municipal verifica que se cumpla con la norma ambiental, para evitar que se quemen productos ilegales para la producción de ladrillo, hecho que ha propiciado un decremento en los niveles de contaminación, aseguró.

Por su parte el director de Ecología Israel Esparza Rodríguez, señaló que la creación de un parque de ladrilleras seria potestad de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del gobierno del estado, pues cuentan con instrumentos tendientes a reubicar este tipo de establecimientos, sin embargo y aunque la Dirección de Ecología no podría ir más allá, señaló que sería una buena medida la creación de un parque.

"No es nuestra competencia, entonces no puedo hacer algo de lo que no soy competente", señaló el funcionario municipal.