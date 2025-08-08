La autoridad bebe transparentar créditos solicitados: D´Argence

Antes que nada, y sin importar si el dinero proviene de un préstamo o del gasto corriente, la autoridad debe transparentar cada peso que se gasta, advirtió Héctor D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Señaló que cada crédito significa una deuda y que, al utilizarse a nombre del Estado de San Luis Potosí, se está comprometiendo a todos los potosinos. Por ello, cualquier endeudamiento grande debe pasar por el escrutinio del Congreso del Estado, como órgano regulador de las decisiones del Poder Ejecutivo.

D’Argence subrayó que es indispensable definir en qué se invertirá el recurso público, informar y gastar con una etiqueta clara y transparente, destinada a servicios o infraestructura.

“Tiene que haber transparencia en el uso del recurso, porque no es dinero de particulares. Hay un responsable del manejo de fondos públicos que corresponden a San Luis Potosí como estado y, por lo tanto, a todos los potosinos”, dijo.

Pidió que se informe si los créditos se destinarán a mejorar servicios, infraestructura educativa, sistema de salud, seguridad pública o cualquier otra área de desarrollo, precisamente porque cada crédito es sinónimo de deuda.

