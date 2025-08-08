logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡A DISFRUTAR!

Fotogalería

¡A DISFRUTAR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La autoridad bebe transparentar créditos solicitados: D´Argence

El presidente del consejo empresarial dice que son deudas públicas que pagan los potosinos

Por Martín Rodríguez

Agosto 08, 2025 03:00 a.m.
A
Héctor D’Argence, presidente del CEP

Héctor D’Argence, presidente del CEP

Antes que nada, y sin importar si el dinero proviene de un préstamo o del gasto corriente, la autoridad debe transparentar cada peso que se gasta, advirtió Héctor D’Argence Villegas, presidente del Consejo Empresarial Potosino (CEP).

Señaló que cada crédito significa una deuda y que, al utilizarse a nombre del Estado de San Luis Potosí, se está comprometiendo a todos los potosinos. Por ello, cualquier endeudamiento grande debe pasar por el escrutinio del Congreso del Estado, como órgano regulador de las decisiones del Poder Ejecutivo.

D’Argence subrayó que es indispensable definir en qué se invertirá el recurso público, informar y gastar con una etiqueta clara y transparente, destinada a servicios o infraestructura.

“Tiene que haber transparencia en el uso del recurso, porque no es dinero de particulares. Hay un responsable del manejo de fondos públicos que corresponden a San Luis Potosí como estado y, por lo tanto, a todos los potosinos”, dijo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pidió que se informe si los créditos se destinarán a mejorar serviciosinfraestructura educativasistema de saludseguridad pública o cualquier otra área de desarrollo, precisamente porque cada crédito es sinónimo de deuda.

Te puede interesar: Aumento de precios en viviendas por materiales de construcción

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional
Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

Remplazan pintura vial reglamentaria por el verde en Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Esto, contraviene una norma federal sobre calles y carreteras

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático
Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

Desfogues liberan a presa San José de lirio acuático

SLP

Rolando Morales

Se logró derramar casi la mitad del que se encontraba en este embalse

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto
Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

Siete nuevos casos de Covid-19 en primera semana de agosto

SLP

PULSO

Se trata de 4 mujeres y 3 hombres con un rango de edad que va de los 11 a los 65 años

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito
Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

Reportan falla número 12 en acueducto de El Realito

SLP

Rolando Morales

Interapas activó su protocolo de atención mediante los pozos de reserva