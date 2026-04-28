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La inseguridad cambia hábitos de los capitalinos

Según Inegi, 40% de ciudadanos modificó conductas por temor al delito

Por Rubén Pacheco

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
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La inseguridad cambia hábitos de los capitalinos

Durante el primer trimestre del 2026, más del 40 por ciento de la población de 18 años y más de la capital potosina, se vio obligada a modificar sus hábitos diarios por temor a la delincuencia.

Cambios en hábitos de la población por inseguridad

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el principal cambio que tomó la ciudadanía fue dejar de llevar cosas de valor, pues así lo decidió el 47.4% de personas.

En tanto, el 45.8% dejó de permitir que niñas, niños y adolescentes que viven en el hogar salgan solos a la vía pública y el 44.2 % optó por ya no caminar de noche en alrededores de su casa.

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Percepción de conductas antisociales y acciones oficiales

A su vez, el 50.6 por ciento consideró el consumo de alcohol en las calles como la principal conducta antisocial en las inmediaciones de su casa, el 47.9 por ciento escuchó disparos frecuentes con armas y el 42.8% observó robos o asaltos.

Agregó que el 38.4 por ciento de los consultados hizo mención del vandalismo (grafitis, daños y otros) y el 25.8 por ciento detectó venta o consumo de droga, según el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Del 11 de febrero pasado a la fecha, se detuvieron a más de 45 personas por faltas administrativas o por posesión, comercialización y consumo de droga en Abastos, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

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