logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde

Protección Civil advierte altas temperaturas en las cuatro regiones y riesgo de incendios

Por Redacción

Abril 28, 2026 07:42 a.m.
A
Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que una alta presión mantiene la onda de calor en San Luis Potosí, con temperaturas elevadas en las cuatro regiones del estado durante este martes 28 de abril de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, existe probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas a partir de la tarde, aunque persistirá el ambiente caluroso durante el día. Las autoridades también alertaron sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidieron extremar precauciones.

En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 16; en la Huasteca, el termómetro alcanzará hasta 42 grados con mínima de 24; en el Altiplano, la máxima será de 36 y la mínima de 18; mientras que en la Zona Media se prevé una máxima de 39 grados y mínima de 21 grados Celsius.

Protección Civil recordó que el estado ha registrado temperaturas históricas extremas, como los 55 grados en Tancanhuitz en 1999, 49.5 grados en Santo Domingo en 2000, 44 grados en Tierranueva en 1991 y 49 grados en Villa Juárez en 2002.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y atender las indicaciones de las autoridades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde
Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde

Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde

SLP

Redacción

Protección Civil advierte altas temperaturas en las cuatro regiones y riesgo de incendios

Cultura de adopción de animales mantiene desarraigo en México
Cultura de adopción de animales mantiene desarraigo en México

Cultura de adopción de animales mantiene desarraigo en México

SLP

Rolando Morales

El calor eleva la violencia familiar
El calor eleva la violencia familiar

El calor eleva la violencia familiar

SLP

Rolando Morales

Celebrá la UPSLP 25 aniversario con foro especial
Celebrá la UPSLP 25 aniversario con foro especial

Celebrá la UPSLP 25 aniversario con foro especial

SLP

Martín Rodríguez