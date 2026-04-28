Ola de calor sigue en SLP; prevén lluvias por la tarde

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que una alta presión mantiene la onda de calor en San Luis Potosí, con temperaturas elevadas en las cuatro regiones del estado durante este martes 28 de abril de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, existe probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas a partir de la tarde, aunque persistirá el ambiente caluroso durante el día. Las autoridades también alertaron sobre condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y urbanos, por lo que pidieron extremar precauciones.

En la Zona Centro se espera una temperatura máxima de 34 grados y mínima de 16; en la Huasteca, el termómetro alcanzará hasta 42 grados con mínima de 24; en el Altiplano, la máxima será de 36 y la mínima de 18; mientras que en la Zona Media se prevé una máxima de 39 grados y mínima de 21 grados Celsius.

Protección Civil recordó que el estado ha registrado temperaturas históricas extremas, como los 55 grados en Tancanhuitz en 1999, 49.5 grados en Santo Domingo en 2000, 44 grados en Tierranueva en 1991 y 49 grados en Villa Juárez en 2002.

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Ante este panorama, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y atender las indicaciones de las autoridades.