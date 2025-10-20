logo pulso
La instrucción es clara y el PAN competirá solo en SLP: Verónica Rodríguez

La lideresa estatal dijo que la renovación del blanquiazul es la oportunidad de fortalecer la conexión con la ciudadanía

Por Samuel Moreno

Octubre 20, 2025 11:28 a.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Tras el relanzamiento nacional de la nueva identidad del Partido Acción Nacional (PAN), la lideresa estatal en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, consideró que esta renovación representa una oportunidad para fortalecer la conexión con la ciudadanía y consolidar un proyecto político con sello propio, sin depender de alianzas partidistas.

La presidenta panista explicó que la instrucción emitida desde la dirigencia nacional encabezada por Jorge Romero Galindo es clara y Acción Nacional buscará competir en las próximas elecciones de 2027 por cuenta propia, enfocando su estrategia en el trabajo territorial, la cercanía social y el fortalecimiento de su estructura interna.

De acuerdo con Rodríguez Hernández, la prioridad del blanquiazul será reconstruir la confianza ciudadana a partir de resultados tangibles y gobiernos eficaces, por lo que descartó que se contemple, al menos en San Luis Potosí, una alianza formal con otros partidos. El objetivo, dijo, es consolidar una identidad clara y una marca política que pueda sostener por sí misma una oferta de gobierno sólida.

Respecto al escenario municipal, la dirigenta reconoció la gestión del alcalde Enrique Galindo Ceballos, a quien calificó como un ejemplo de apertura hacia las candidaturas ciudadanas que el PAN busca impulsar. Destacó la relación de respeto institucional que mantiene con el edil capitalino y subrayó que su administración ha sido respaldada por la ciudadanía en las urnas, lo que demuestra la aprobación a su trabajo al frente del Ayuntamiento.

Rodríguez Hernández consideró que perfiles como el de Galindo reflejan el tipo de liderazgos que el partido quiere acompañar en esta nueva etapa, priorizando la capacidad y los resultados por encima de la militancia partidista.

En ese sentido, reiteró que Acción Nacional está preparado para abrir espacios a la participación ciudadana y construir desde ahí las bases de un proyecto competitivo hacia las elecciones de 2027.

Con esta nueva estrategia, el PAN potosino buscará posicionarse como una opción política independiente, moderna y con enfoque ciudadano, fortaleciendo su presencia en todo el estado, según se señaló. 

