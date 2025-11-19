"La Ley Olimpia en SLP quedó mal hecha": diputada pide corregir ante violencia digital

La diputada de Morena Gabriela López Torres afirmó que la Ley Olimpia vigente en San Luis Potosí quedó mal planteada, presenta ambigüedades y ya no responde al crecimiento de la violencia digital, especialmente por el uso de inteligencia artificial (IA) para fabricar contenido íntimo sin consentimiento.

En entrevista en Pulso Online, sostuvo que la norma original se aprobó sin la voz de víctimas ni colectivas, lo que dejó omisiones que hoy impiden sancionar adecuadamente a los agresores. La reforma que impulsa fue construida junto a Olimpia Coral Melo, creadora del marco nacional.

López Torres señaló que la ley actual solo castiga la difusión, pero no otras conductas que generan daño directo como la grabación, el almacenamiento, la comercialización o la tenencia del contenido íntimo.

Recordó un caso reciente en otro estado donde no se pudo sentenciar a un implicado porque la legislación no contempla la simple posesión.



"Quien tenga o manipule ese contenido ya causó un daño", enfatizó.

Sobre quienes intentaron mezclar el debate con el reciente dictamen sobre IA, la diputada aclaró que la Ley Olimpia protege la intimidad sexual, un bien jurídico distinto a la libertad de expresión.





"No se puede invocar libertad de expresión para crear o almacenar contenido sexual de otra persona", dijo.

La legisladora recordó que, aunque la mayoría de víctimas son mujeres jóvenes, la violencia digital no es exclusiva contra mujeres. Relató que, durante su visita reciente a SLP, Olimpia Coral Melo insistió en reforzar la prevención con adolescentes, quienes muchas veces desconocen que manipular imágenes de otros constituye un delito.

Otro cambio que propone es que la amenaza de difusión se considere modalidad de extorsión, una conducta frecuente que hoy el Código Penal local no reconoce.

Gabriela López Torres en entrevista con Pulso Online

Sobre el avance legislativo, informó que la iniciativa está en la Comisión Primera de Justicia, donde todavía no hay plazos definidos.

Criticó que el Congreso procese iniciativas "a contentillo": algunas se dictaminan en diez días y otras permanecen meses detenidas. Pidió reglas claras.

López adelantó que Olimpia Coral Melo regresará en enero para reunirse con la Jucopo y con todas las fracciones parlamentarias. Dijo que dará seguimiento hasta que el tema llegue al Pleno.



"La violencia digital ya alcanzó a San Luis Potosí. No podemos seguir con una ley incompleta", concluyó.