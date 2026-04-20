La lluvia se lleva camino en Bocas

El gobierno municipal de San Luis Potosí atendió de manera inmediata los daños registrados en la carretera hacia la localidad de La Manta, debido a la torrencial lluvia que se presentó en ese lugar, de la delegación de Bocas, luego de que se detectaran afectaciones en la superficie de rodamiento que ponían en riesgo a los automovilistas.

Por indicación del alcalde Enrique Galindo Ceballos, personal de Protección Civil Municipal, en coordinación con la Dirección de Servicios Municipales, desplegó labores en la zona para restablecer las condiciones de seguridad y garantizar el tránsito seguro.

Las cuadrillas realizaron trabajos correctivos en el tramo afectado, con el objetivo de prevenir accidentes y permitir la circulación de vehículos en mejores condiciones, atendiendo de manera prioritaria esta vía que conecta a diversas comunidades.

Las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a circular con precaución, respetar los señalamientos y mantenerse atentos a las indicaciones, mientras continúan las acciones para asegurar caminos más seguros para todas y todos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí