ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

ELEN & FELIPE ¡VIVAN LOS NOVIOS!

La OSSLP ofrecerá concierto gratuito por el Día de la Mujer

La orquesta estatal interpretará obras de compositoras mexicanas el 6 de marzo

Por Redacción

Marzo 03, 2026 11:55 a.m.
A
La OSSLP ofrecerá concierto gratuito por el Día de la Mujer

La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí ofrecerá un concierto conmemorativo el próximo 6 de marzo a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz, con motivo del Día Internacional de la Mujer. La entrada será gratuita.

Bajo la dirección de Enrique Barrios, el programa estará integrado por obras de compositoras mexicanas contemporáneas como Gina Enríquez, Patricia Moya y Gabriela Ortiz, además de piezas de las potosinas Leticia Almazán de la Garza y Galia Cisneros, con el objetivo de visibilizar la aportación femenina en la música.

El repertorio incluirá también canciones emblemáticas como "Bésame mucho", de Consuelo Velázquez, y "Júrame", de María Grever, que serán interpretadas con la participación especial de las sopranos Jacqueline de Rocío y Adriana Tinoko.

Los boletos podrán recogerse en la taquilla del Teatro de la Paz, en un horario de 12:00 a 19:00 horas.

De acuerdo con la información oficial, la actividad forma parte de la agenda cultural impulsada por la Secretaría de Cultura del Estado en el marco del 8 de marzo.

