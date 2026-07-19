La Seduvop anuncia que quiere arreglar la Zona Industrial
La declaración, luego de que el ayuntamiento informara de fuerte inversión en la zona
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La Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) alista un nuevo paquete de obras para la Zona Industrial de la capital potosina, el cual incluiría, la rehabilitación de vialidades con severo deterioro, entre ellas la avenida CFE, informó la titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero.
Luego de que el alcalde Enrique Galindo Ceballos, anunciara una inversión inicial de entre 16 y 20 millones de pesos para atender 16 tramos dañados de la Zona Industrial, la funcionaria estatal aseguró que el Gobierno del Estado, no ha permanecido al margen de ese sector y recordó que desde el inicio de la actual administración, se han ejecutado diversas intervenciones. Adelantó que próximamente se presentará un nuevo paquete de obras para mejorar la infraestructura vial de esa zona.
Vargas Tinajero señaló que una de las principales solicitudes recibidas por la dependencia es la rehabilitación de la avenida CFE, además de otras calles que presentan un avanzado deterioro por el desgaste y el constante tránsito de vehículos pesados. Aunque evitó precisar qué vialidades serán intervenidas, aseguró que el proyecto será dado a conocer en próximas fechas.
En cuanto a la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, una de las obras estratégicas para mejorar la movilidad hacia la Zona Industrial, la titular de la Seduvop informó que los trabajos registran un avance de entre 65 y 70 por ciento. Explicó que actualmente continúan las labores de conformación de terracerías, colocación de base negra y tendido de carpeta asfáltica en distintos tramos, por lo que aún restan algunos segmentos por concluir.
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La funcionaria indicó que la dependencia estima concluir esa obra en el corto plazo, aunque no precisó una fecha específica de entrega, y sostuvo que los trabajos forman parte de la estrategia para mejorar la conectividad y las condiciones de circulación en uno de los principales corredores industriales y económicos de San Luis Potosí.
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