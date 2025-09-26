La UASLP, aún sin calendario de pagos de Sefin
Las pláticas sobre la deuda pendiente están detenidas con el Gobierno del Estado, dijo Alejandro Zermeño
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, continúa alertando que la institución podría enfrentar dificultades para cubrir la nómina a partir de la segunda quincena de noviembre si el Gobierno del Estado no liquida el adeudo que mantiene con la casa de estudios.
Aunque la Secretaría de Finanzas ya reconoció públicamente la existencia del compromiso financiero, Zermeño señaló que las pláticas para definir un calendario de pagos siguen detenidas.
"Quedamos en una cita con el secretario general de Gobierno, pero no se ha concretado. Yo entiendo que esta semana tuvieron el informe y actividades en la Huasteca; espero que en cualquier momento nos llamen para reactivar las conversaciones. Todavía no hay fecha", expuso.
El rector explicó que, con los recursos disponibles, la UASLP tiene asegurado el pago de sueldos únicamente hasta la primera quincena de noviembre. "Después de eso ya no. Por eso se habló con tiempo, para que seamos atendidos antes de que esto llegue a una crisis", subrayó.
Zermeño Guerra confió en que el Ejecutivo estatal retome el diálogo en los próximos días, al recordar que las aportaciones estatales son fundamentales para mantener la estabilidad financiera de la universidad.
Cabe recordar que, aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha insistido en que el tema de la deuda con la UASLP está "cerrado", el propio Anexo de Ejecución 2025 firmado el pasado 8 de enero establece que el Gobierno del Estado se comprometió a ministrar recursos a la institución. El incumplimiento, a la fecha, asciende a 179.7 millones de pesos.
