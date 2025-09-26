logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ENTREGA Y PASIÓN

Fotogalería

ENTREGA Y PASIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

La UASLP, aún sin calendario de pagos de Sefin

Las pláticas sobre la deuda pendiente están detenidas con el Gobierno del Estado, dijo Alejandro Zermeño

Por Samuel Moreno

Septiembre 26, 2025 11:36 a.m.
A
Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Citlally Montaño-Pulso

Alejandro Zermeño Guerra / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, continúa alertando que la institución podría enfrentar dificultades para cubrir la nómina a partir de la segunda quincena de noviembre si el Gobierno del Estado no liquida el adeudo que mantiene con la casa de estudios.

Aunque la Secretaría de Finanzas ya reconoció públicamente la existencia del compromiso financiero, Zermeño señaló que las pláticas para definir un calendario de pagos siguen detenidas.

"Quedamos en una cita con el secretario general de Gobierno, pero no se ha concretado. Yo entiendo que esta semana tuvieron el informe y actividades en la Huasteca; espero que en cualquier momento nos llamen para reactivar las conversaciones. Todavía no hay fecha", expuso.

El rector explicó que, con los recursos disponibles, la UASLP tiene asegurado el pago de sueldos únicamente hasta la primera quincena de noviembre. "Después de eso ya no. Por eso se habló con tiempo, para que seamos atendidos antes de que esto llegue a una crisis", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zermeño Guerra confió en que el Ejecutivo estatal retome el diálogo en los próximos días, al recordar que las aportaciones estatales son fundamentales para mantener la estabilidad financiera de la universidad.

Cabe recordar que, aunque el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha insistido en que el tema de la deuda con la UASLP está "cerrado", el propio Anexo de Ejecución 2025 firmado el pasado 8 de enero establece que el Gobierno del Estado se comprometió a ministrar recursos a la institución. El incumplimiento, a la fecha, asciende a 179.7 millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La UASLP, aún sin calendario de pagos de Sefin
La UASLP, aún sin calendario de pagos de Sefin

La UASLP, aún sin calendario de pagos de Sefin

SLP

Samuel Moreno

Las pláticas sobre la deuda pendiente están detenidas con el Gobierno del Estado, dijo Alejandro Zermeño

Antro en Julián de los Reyes operó sin permiso municipal
Antro en Julián de los Reyes operó sin permiso municipal

Antro en Julián de los Reyes operó sin permiso municipal

SLP

Rolando Morales

El director de Comercio confirmó que se suspendió toda actividad en este espacio

Analiza Galindo incluir derecho de plusvalía en ingresos de 2026
Analiza Galindo incluir derecho de plusvalía en ingresos de 2026

Analiza Galindo incluir "derecho de plusvalía" en ingresos de 2026

SLP

Rolando Morales

Buscará convencer al Congreso de que hay que hacer ajustes para el año próximo

Reporta Ssa ligero aumento de contagios por Covid-19
Reporta Ssa ligero aumento de contagios por Covid-19

Reporta Ssa ligero aumento de contagios por Covid-19

SLP

PULSO

La capital, Soledad, Villa de Reyes y Zaragoza registraron los 12 nuevos contagios la última semana