SLP

La UASLP denuncia intromisión externa en movimiento estudiantil

En un comunicado refrendaron la política de cero tolerancia a la violencia de género

Por Redacción

Octubre 21, 2025 04:51 p.m.
A
La UASLP denuncia intromisión externa en movimiento estudiantil

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) condenó enérgicamente la intromisión de grupos ajenos a la comunidad universitaria que, aprovechándose de un movimiento genuino impulsado por estudiantes en búsqueda de justicia ante un caso de violencia de género, intentaron desvirtuar su propósito mediante actos que vulneran el orden y la seguridad institucional.

En un comunicado, informaron que en un marco de plena apertura al diálogo, "autoridades universitarias, funcionarios e integrantes del Consejo Directivo Universitario se mantuvieron en todo momento en disposición de escuchar las legítimas demandas de las y los estudiantes que se manifestaron de forma auténtica, pacífica y comprometida con los valores de equidad y justicia que históricamente han caracterizado a nuestra comunidad".

"La UASLP exige respeto absoluto para las y los alumnos que expresaron su sentir con responsabilidad y sentido social, así como para toda la comunidad universitaria, la cual, ha demostrado reiteradamente su capacidad de responder con conciencia, compromiso y solidaridad ante los retos que enfrenta su entorno.

"En este contexto, la Universidad reafirma de manera contundente su política institucional de cero tolerancia a cualquier forma de violencia, especialmente aquella que atente contra la integridad y los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, se fortalecerán las medidas internas para salvaguardar que los espacios universitarios continúen siendo seguros, libres de violencia y firmemente orientados a la prevención, atención y sanción de cualquier acto que vulnere los principios universitarios.

"La UASLP reafirma su vocación como institución pública comprometida con la justicia social, la dignidad humana y el respeto irrestricto a los derechos de su comunidad, y no permitirá que intereses ajenos intenten quebrantar la autonomía, valores y unidad que la caracterizan", señala el comunicado.

