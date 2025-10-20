La UASLP no solapará actos en contra del alumnado: Zermeño

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que, en seguimiento a los hechos acontecidos el pasado viernes en la Facultad de Derecho, este día alumnas y alumnos de dicha entidad académica realizaron una manifestación pacífica y entregaron a la Secretaría General y a la Defensoría de Derechos Universitarios un pliego petitorio integrado por siete puntos, mismos que fueron recibidos y aceptados en su totalidad por las autoridades universitarias.

"La institución reconoce el legítimo derecho de las y los estudiantes a expresarse y refrenda su plena disposición al diálogo, así como su solidaridad con quienes se han manifestado en defensa de los derechos humanos y universitarios. De igual forma, garantiza que cada uno de los puntos presentados será atendido de acuerdo a la normatividad institucional", dice el comunicado.

El rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra manifestó que no solapará ningún acto que contravenga los derechos universitarios, la dignidad de las personas o las disposiciones que rigen la convivencia dentro de la máxima casa de estudios. Cualquier comportamiento contrario al orden institucional será analizado y, en caso de existir responsabilidad, se sancionará conforme lo establecen los reglamentos universitarios y las leyes aplicables.

"No se va a solapar ningún acto de ningún tipo que sea violatorio a los derechos de ninguna persona. Nosotros, como institución, no podemos permitirlo y habrá las sanciones necesarias para que esto no se vuelva a repetir", enfatizó el rector.

"Acompañaremos a la víctima en su proceso ante la Fiscalía, ya que una situación son las medidas administrativas que puede tomar la universidad —como suspender o separar a los implicados— y otra es la investigación del posible delito, que debe estar en manos de la autoridad competente. La universidad estará presente apoyando a las víctimas en todo momento", agregó.

Al respecto, el secretario general de la UASLP, maestro Federico Garza Herrera explicó que el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, la Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios activaron los procedimientos sancionatorios institucionales, conforme a sus atribuciones legales.

"Estamos de acuerdo con los puntos expuestos en el pliego petitorio y analizaremos la actuación de las autoridades universitarias referidas. De encontrarse responsabilidad, se actuará conforme a la normatividad institucional. La universidad es solidaria con las y los estudiantes y reprueba todo acto que contravenga disposiciones universitarias y dañe a la sociedad", comentó.

"La Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios han iniciado los procedimientos sancionatorios correspondientes y en todo momento se dará acompañamiento a la víctima. Reiteramos que la Universidad hará lo necesario para que no exista impunidad y colaborará con las autoridades competentes en caso de que se requiera evidencia como material videográfico", agregó el secretario general de la institución.

La UASLP enfatiza que actuará con estricto apego a los protocolos institucionales y a la normativa universitaria, y fortalecerá las acciones orientadas a construir espacios seguros, libres de violencia y con pleno respeto a los derechos humanos.

"NO HABRÁ IMPUNIDAD"

Luego de las protestas estudiantiles por la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho, suscitada el viernes pasado, Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), afirmó que, si la Fiscalía General del Estado (FGE) solicita fotografías y videograbaciones que sirvan para la investigación ministerial, se facilitará la información.

"Si la Fiscalía requiere de algún elemento la evidencia fotográfica o de video que usted señala y lo requiere, por supuesto que entregaremos la información", aseveró.

Sostuvo que la casa de estudios hará todos lo necesario, a fin de no haya impunidad en este asunto.

Aunado a ello, anunció que, conforme a sus atribuciones, la Facultad de Derecho y la Defensoría de Derechos Universitarios, iniciaron procedimientos sancionatorios contra los actuantes y en todo momento, darán acompañamiento a la estudiante víctima.

En conferencia de prensa en el Edificio Central, advirtió que se analizará la actuación de las autoridades de la entidad académica, y en caso de encontrar responsabilidades, se actuará conforme a lo dispuesto en el Estatuto Universitario.

Garza Herrera se abstuvo de establecer cómo se dieron los hechos donde resultó agraviada la alumna, pues consideró que su declaración ante la FGE le permitirá a dicha autoridad tipificar el delito que se perseguirá.

Con información de Rubén Pacheco