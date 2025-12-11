La UASLP no tiene por qué negociar con políticos: Zermeño

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) aclaró que no participa directamente en la definición de su presupuesto estatal, ya que éste depende de los acuerdos entre el Gobierno federal y el Ejecutivo local.

Según el rector Alejandro Zermeño Guerra, cualquier gestión de recursos corresponde exclusivamente a estas instancias gubernamentales.

Zermeño refirió que la autonomía universitaria protege a la institución de presiones políticas, evitando que se vea involucrada en negociaciones con legisladores. "Dar la autonomía a la institución es separarla de los vaivenes políticos, entonces la Universidad no tiene por qué estar negociando con políticos, en este caso con los señores diputados", atajó.

En este contexto, añadió que la casa de estudios no solicita recursos al Congreso ni interviene en la discusión legislativa sobre su financiamiento.

La posibilidad del recorte cercano a 200 millones de pesos, advirtió el rector, podría afectar de manera inmediata la operación académica, incluyendo la reducción de horas clase y cierre de grupos, aunque confió en que no se concretará.

Según el rector, aunque la aportación estatal ha mostrado avances en los últimos años, el cumplimiento pleno del convenio federal–estatal aún es un desafío. El objetivo, dijo, sigue siendo garantizar recursos suficientes y estables para sostener la educación pública de calidad en San Luis Potosí.

El presupuesto de la UASLP proviene de dos fuentes principales: aportaciones federales gestionadas por la Secretaría de Educación Pública y recursos estatales definidos en un convenio de colaboración. La universidad ha promovido la idea de fijar un porcentaje estable del presupuesto estatal destinado a la educación superior, pero la decisión final recae en el gobernador del estado y la Federación.