La virtud de esperar Paradoja sanitaria

Sensato, el llamado que hizo el gobernador Juan Manuel Carreras López a las dependencias públicas de cara al difícil panorama presupuestal que se avecina en 2021.

Luego de que del Congreso, la Auditoría Superior del Estado y el Poder Judicial ya abrieron sus cartas y muestran que su juego es apostar por un incremento en sus presupuestos del año entrante, el mandatario estatal recomienda que es más conveniente esperar las decisiones que tomen los diputados federales sobre el presupuesto.

El gobernador no puede mostrar una postura pesimista, pero la realidad es demoledora. No se ve cómo se dé el año entrante un panorama distinto al del recorte presupuestal.

En esa tesitura, lo mejor en las dependencias gubernamentales es esperar hasta que San Lázaro decida y ya, con base en ello, definir sus aspiraciones presupuestales.

Vaya paradoja la que se vive en el sector Salud. Cuando la pandemia hace obligado un incremento en los recursos humanos en hospitales y clínicas, resulta que estos no han crecido, sino que se han achicado.

Menos sorprendente es el hecho de que, aunque haya diez menos plazas en comparación con el final del año pasado, la nómina haya crecido al menos 70 millones de pesos.

Desde hace meses, se habló del plan de hacer crecer el personal médico en San Luis, para enfrentar la pandemia. El proyecto incluso enfrentó problemas, al grado de que la Secretaría de Salud reconoció las dificultades de reclutar a nuevo personal.

Pero al final, el discurso oficial presumía la incorporación de más de mil 800 profesionistas.

Hay que apuntar que no necesariamente la afirmación sea falsa. En la lucha contra la pandemia, los Servicios Estatales de Salud no están solos y hay otras instancias estatales y federales que contribuyen con su personal y no se puede descartar que esas contrataciones se den en esas instancias.

Pero las propias cifras de los SES en la Plataforma Estatal de Transparencia muestran que, al menos en el esquema plazas de confianza y de base, no ha habido ningún incremento.

Se supondría que tras un incidente de tal gravedad como el incendio de una fábrica de alcohol, el escenario que dejó debía conservarse para realizar peritajes que llevaran a concluir las causas del fuego.

Sorpresivamente, ayer, ninguna autoridad impidió que decenas de personas "pepenaran" piezas metálicas que quedaron en el sitio.

Las corporaciones policiacas y las de Protección Civil debieron haber estado vigilantes de la integridad del escenario del incendio lo que, evidentemente, no ocurrió.