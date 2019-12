Largas filas en negocio de masa para tamales

Sin faltar a la tradición decenas de familias soledenses desde temprana hora hicieron largas filas en un negocio de venta de masa para tamales, un platillo que durante la Nochebuena es uno de los preferidos para degustar en estas fiestas decembrina.

Preparar esta receta en estas fechas forma parte de una tradición mexicana, por ello para las personas que esperaron durante varios minutos e incluso horas parados en la fila no les importó estar bajo los rayos de sol, mientras eran atendidos.

El negocio que se ubica en la calle Corregidora, atrás de la parroquia Nuestra Señora de Soledad y que abre desde muy temprano, se mantenía abarrotado de clientes, la mayoría de las personas iban por más de 10 kilogramos de masa.

Algunos de los que esperaban dentro de la fila comentaron que llevaban hasta una hora esperando. "Ya llevamos un buen rato, pero así es cada año, mucha gente casi madruga para ser de los primeros, quienes no lo hacemos tenemos que aguantarnos en el sol, pero este día en todos lados es así", expresó una de las clientas.

De acuerdo a lo señalado por algunas personas, muchos prefieren comprar la masa ya preparada, algunos elaboran sus tamales entre toda la familia, y hay quienes optan por mandárselos hacer. "Yo creo que la mayoría de la gente este día prepara tamales, es ya parte de una tradición por eso no es Navidad si no se come tamales", expresó otro de los clientes.